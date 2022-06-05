الدمام 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، بالإمارة اليوم, المشرف العام على جمعية البر إبراهيم بن محمد الجميح، يرافقه أمين عام الجمعية المكلف عبدالله بن راشد الخالدي.واطلع سموه على ما تقدمه الجمعية من خدمات للمستفيدين، مشيداً بما تقدمه من دعم ومساندة للأسرة المحتاجة والسعي لدعمهم وتمكينهم، مؤكداً أهمية تمكين الأسر ودعمهم لتحقيق الاكتفاء والاعتماد على أنفسهم.بدوره أشاد الجميح بدعم ومتابعة سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، لبرامج وأنشطة الجمعية بشكل دائم.// انتهى //13:53ت م0073