الدمام 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية سعود القصيبي؛ يرافقه أعضاء مجلس الإدارة.ونوّه سموه خلال الاستقبال، بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالتراث والعناية به، وأثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع وإصدار الأنظمة المتعلقة بالتراث الوطني في مجالاته المتعددة.من جانبه، أوضح القصيبي، أن الجمعية تعنى بالآثار والتراث، والحفاظ عليها واستكشافها، وإبرازها وعرضها بطريقة ملهمة، والإسهام في بناء مجتمع يثمن قيمتها من خلال العمل التطوعي والاستثمار فيه، وتهدف إلى دعم وتنفيذ المشاريع الأثرية والتراثية والاهتمام بأبحاث التراث المتعلقة بالمنطقة، وتعزيز الوعي الثقافي، والاهتمام به وحصره وتوثيقه وتنميته تحت إشراف الهيئة، مع تبني عدد من المحاور النابعة من أهدافها بما فيه من شراكات إستراتيجية وأنشطة ومبادرات مما يحقق رؤيتها ورسالتها ويقيس مدى نجاحها، منوهاً بدعم سمو أمير الشرقية للجمعية لتحقيق أهدافها.// انتهى //13:53ت م0075