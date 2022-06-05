أبها 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها يوم الثلاثاء المقبل، الحفل الموحد لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير للعام التدريبي 1442 / 1443 هـ البالغ عددهم 4633 متدرباً ومتدربة بمختلف التخصصات التقنية والمهنية بالمنطقة بحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك بمقر الكلية التقنية بمحافظة خميس مشيط.وأشار مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي إلى أن مشاركة سمو أمير المنطقة في هذا الاحتفال يعد تكريماً لمنسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة وتكريماً للخريجين والخريجات وتأكيداً على اهتمام سموه الدائم بقطاع التدريب التقني بالمنطقة.وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حراك مستمر لتطوير جميع برامجها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل من خلال التوسع والانتشار الملموس لمشاريع المؤسسة في جميع المراكز والمحافظات، حيث بلغ عدد المنشآت التدريبية بالمنطقة 36 كلية ومعهداً يتدرب فيها أكثر من 22 ألف متدرب ومتدربة، كما تشرف الإدارة على 52 منشأة تدريبية أهلية دربت أكثر من 200 ألف متدرب ومتدربة خلال العام الحالي، كما يجري العمل على استكمال 13 مشروعاً تقنياً ومهنياً بالمنطقة.// انتهى //14:12ت م0079