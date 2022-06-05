الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساختتمت الخميس الماضي, أعمال الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، عبر الاتصال المرئي، التي استمرت أربعة أيام، قدم خلالها الجانبان رغبتهما في المضي قدماً للوصول إلى اتفاقية تجارية تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بينهما.ورحب معالي المنسق العام للمفاوضات-رئيس الفريق التفاوضي لمجلس التعاون عبدالرحمن بن أحمد الحربي، بما حققته الجولة التفاوضية من نتائج مثمرة، في سبيل الوصول إلى اتفاقية تجارية حرة تلبي طموحات دول مجلس التعاون وتحقق مزيداً من الرفاه لشعوبها.// انتهى //14:17ت م0083