القاهرة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسبدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع (12) للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة الكويت، وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.ورأس وفد المملكة في الاجتماع مستشار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبدالعزيز راشد الرومي.وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر: إن الاجتماع يتناول -على مدى يومين- استكمال المناقشات المتعلقة لإعداد ملحق قانوني لتسهيل التجارة لإضافته إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في إطار تطويرها.وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع استثنائي للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال المدة المقبلة لعرض المسودة النهائية لهذا الملحق وإقراره ليتم رفعه مع باقي الملاحق الأخرى الخاصة بتطوير منطقة التجارة الحرة العربية الى الدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر المقبل لاعتمادها .// انتهى //16:00ت م0124