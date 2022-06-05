الاحساء 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر ، محافظ الأحساء , بمكتبه اليوم، رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري.واستمع سموه لشرح عن إنجازات القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية ومشاريعها التحسينية في منظومة خدماتها المائية والبيئية، منوهاً بما حظي به قطاع المياه ضمن القطاعات الخدمية من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام القيادة الحكيمة -أيدها الله- , وحرصهما على تطوير وتمكين القطاعات الخدمية من أداء تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بها بما يستحقون.// انتهى //16:07ت م0125