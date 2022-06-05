الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسشارك 300 معلم في البرنامج التدريبي الذي ينفذه الاتحاد السعودي لكرة السلة والاتحاد الدولي فيبا (Ball'in School) لمعلمي التربية البدنية بالتعاون مع وزارتي التعليم والرياضة استعداداً لدوري المدارس لكرة السلة من خلال الدورات التدريبية التي اختتمت مؤخراً، في كل من : جدة، والرياض، والأحساء، والدمام، والقصيم, والمدينة المنورة، وينتظر استكمال البرنامج التدريبي خلال المدة القادمة في عدد من مناطق المملكة.ويتضمن البرنامج التدريبي للدورات جانبين، نظري وعملي، يشمل الأسس الخاصة بالنواحي التدريبية والفنية في تطوير قدرات معلمي التربية البدنية بإشراف المحاضر الدولي نيمانيا بيجدوف الذي أشرف على تدريب المدربين الوطنين المشرفين على البرنامج التدريبي وهم: إبراهيم البيشي، وهاني آل محمد، وعبدالله النفيسة، وثامر أبو الريش، وخلدون المولد، وخالد الشهري , وتم منح المعلمين المشاركين شهادات تدريب معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة.// انتهى //16:10ت م0128