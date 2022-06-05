المنامة 05 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم، بقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية، قائد الأسطول الخامس، الفريق بحري تشارلز برادفورد كوبر.وبُحِثت خلال اللقاء علاقات التعاون الإستراتيجية والتنسيق الأمني، والسبل الكفيلة بتطوير العمل المشترك بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //16:13ت م0129