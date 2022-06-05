مانيلا 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسثار بركان بولوسان شرق الفلبين، وغطت سحابة من الرماد الكثيف البلدات المحيطة اليوم، ما استدعى إجلاء سكان البلدات، فيما حذرت السلطات من احتمال حصول مزيد من الانفجارات.وأفاد المعهد الفلبيني لدراسة البراكين والزلازل أنه استمر ثوران بركان بولوسان الواقع في منطقة سورسوغون نحو 17 دقيقة؛ بسبب غليان المياه تحت الفوهة، وقد تصاعدت منه سحابة رمادية على ارتفاع كيلومتر.وأضاف أن الرماد غطى بلدتين في سورسوغون الواقعة على بعد نحو 500 كلم إلى الجنوب من العاصمة مانيلا، إلا أن التقارير لم تُشِر إلى وقوع إصابات.وأطلقت السلطات الفلبينية تحذيرًا من المستوى الأول على مقياس من خمسة مستويات, مشيرة إلى "اضطرابات منخفضة المستوى".// انتهى //16:14ت م0130