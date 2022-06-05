الدمام 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسنجح فريق طبي من مستشفى قوى الأمن بالدمام في إجراء عمليتين جراحتين تعدّان من أكثر العمليات تعقيدًا وتقدمًا، وذلك باستخدام المنظار الجراحي، تمثلت في استئصال ورم حميد في قاع الجمجمة لمريض في العقد الثالث من العمر، وفك التصاق عظام الجمجمة لرضيعة.وتمكّن الفريق الطبي المكون من جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالتعاون مع قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من استئصال ورم حميد في قاع الجمجمة لمريض في العقد الثالث من العمر، وذلك عن طريق الأنف بمساعدة منظار جراحي لا يتعدى قطره (3) مليمترات، والوصول إلى الغدة النخامية واستئصال الورم دون شق جراحي خارجي.وأجرى الفريق الطبي عملية منظار أخرى لفك التصاق عظام الجمجمة لرضيعة لا يتجاوز عمرها شهرين، كانت تعاني من تشوهات في شكل الرأس نتيجة التحام مبكر سابق لأوانه لهذه العظام.يأتي هذا التميز في الخدمات الطبية المقدمة لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية وذويهم امتدادًا لعديد من الإنجازات الطبية التي حققتها الكفاءات الطبية المؤهلة في مستشفيات قوى الأمن.// انتهى //16:19ت م0132