الاحساء 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش.واستمع سموه لشرح من اللواء القريش عن العمل الأمني والجهود التي تقوم بها جميع إدارات الأمن العام بالمنطقة، بتوجيه من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، منوهاً سموه بالجهود التي يبذلها رجال الأمن في المحافظة، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم.// انتهى //16:20ت م0133