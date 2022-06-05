القاهرة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسعَقدت مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا اليوم، اجتماعًا عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي؛ لبحث تطورات الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على المنطقة العربية، فضلًا عن مناقشة سبل مواصلة الإسهام في جهود تسويتها، في إطار مواصلة تنفيذ المهمة الموكلة لها من قبل مجلس الجامعة العربية.وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية المستشار جمال رشدي في بيان له: إن المجموعة اتفقت على الاستمرار في متابعة ورصد هذه التطورات وتقييمها خلال جلساتها المتعاقبة، والتباحث في كيفية التوصل إلى تحقيق تقدم فاعل في جهود حل الأزمة في إطار علاقات الصداقة المتينة التي تجمع الجانب العربي مع طرفيها.وأضاف رشدي أن المجموعة اتفقت على أهمية تفعيل التحرك العربي خلال المرحلة المقبلة، مع الأخذ في الحسبان أهمية تنسيق الجهود المبذولة دولياً للإسهام في تسوية الأزمة.// انتهى //16:25ت م0134