القاهرة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسعَقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم بالقاهرة المؤتمر العربي الثاني للرياضة والقانون بعنوان "العقود الرياضية وتسوية منازعتها محليًا ودوليًا"، ويستمر ثلاثة أيام بالتعاون مع مركز كيميت للتحكيم الدولي واتحاد الاتحادات الرياضية العربية.وأفادت المنظمة في بيان اليوم أن المؤتمر يهدف إلى عرض الإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الرياضية، خاصة في ضوء الآثار القانونية التي أحدثتها جائحة كورونا على تنفيذ تلك العقود، وشرح قواعد وإجراءات تسوية المنازعات أمام المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، مع توضيح الضوابط الحاكمة لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم (فيفا 2022)، وآلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ أثناء فعاليات البطولة.// انتهى //16:28ت م0137