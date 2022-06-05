جدة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساطلع معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، على فن الخط العربي ومايتضمنه المعرض الفني للوساطة، المقام على هامش المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وأفاق "، في مدينة جدة.وتجول إلى جانب معالي نائب وزير الخارجية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، في المعرض للتعرف على اللوحات الفنية التي قدمها المشاركون في المعرض من الدول الإسلامية الشقيقة، بهدف إبراز قيمة فن الخط العربي، وأساليب الرسم وفن الكتابة.// انتهى //17:15ت م0157