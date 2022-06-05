جدة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسبدأت جلسات أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة "تجارب وآفاق" الذي تسضيفه وزارة الخارجية بالمملكة بالتعاون مع الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة يومي 5 و 6 يونيو 2022، حيت استهلت أعماله بأربع جلسات عمل بمشاركة متحدثين وخبراء دوليين في مجال الوساطة.وانعقدت الجلسة الأولى بعنوان "دور منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء في مجال الوساطة" ورأسها من وزارة الخارجية مدير عام الديوان في منظمة التعاون الإسلامي ومستشار الأمين العام سابقا الدكتور عبد الله بن موسى الطائر.وتحدث في هذه الجلسة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات في وزارة خارجية قطر الدكتور مطلق القحطاني ، والمدير العام لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام السفير أحمد عبد اللطيف، والمدير العام لمركز سيسرك نبيل دبور ، و مدير الإدارة القانونية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسن علي .وتناولت الجلسة الثانية "الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية" التي رأسها السفير المملكة السابق لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا واليابان فيصل طراد ، وتحدث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية وشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز حمد العويشق ، والأمين العام المساعد لشؤون الأمن القومي العربي في جامعة الدول العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي، ومنسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قسم فض النزاعات ودعم الوساطة في الاتحاد الأوروبي مارتن ألباني، والمبعوث الخاص لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار السفير إبراهيم خيرت، ومديرة شعبة السياسات والوساطة في الأمم المتحدة تيريزا ويتفيلد .كما تحدث في الجلسة الثالثة "الوساطة من منظور إنساني في ظل الأزمات" التي ترأسها الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقاقية والاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان السفير طارق بخيت ، والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو ، ومستشار المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي، ورئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي عمر عوده ، والمدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي الدكتور محمد العسبلي .وفي الجلسة الرابعة "الطريق إلى الأمام في الوساطة" التي رأسها الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي والمبعوث الخاص للأمين العام إلى جامو وكشمير السفير يوسف الضبيعي ، ويتحدث المبعوث الخاص لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي لأفريقيا السفير نصير باكوار يفاري، والمدير التنفيذي لمعهد رابطة أمم جنوب شرق آسيا للسلام والمصالحة غوستي السفير أغونغ بوجا ، والمدير المؤسس لمركز دراسات النزاعات والشؤون الإنسانية الدكتور سلطان بركات، ومدير إدارة التحليل وتنسيق السياسة الخارجية في وزارة الخارجية التركية الدكتور أوزكان دومان ، ومن المعهد الأوروبي للسلام باتريك دوفيرز .//انتهى//17:16ت م0159