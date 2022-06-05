عمّان 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بالمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، الذي يزور الأردن حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء الجهود المبذولة لحشد الدعم للوكالة، واستمرار العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه لضمان توفير الدعم والإسناد الذي تحتاجه الوكالة.// انتهى //17:27ت م0161