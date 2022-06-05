عمّان 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول القواعد الدولية التي تحكم عمليات الشرطة، بمشاركة 70 منظمة شرطية دولية.ويوفر المؤتمر مساحة للمشاركين لتبادل الخبرات حول تحديات إنفاذ القانون والدروس المستفادة، بالإضافة إلى توفير الاستجابات المبتكرة والممارسات الجيدة، لا سيما فيما يتعلق بالتحديات الأخيرة التي يواجهها المجتمع الدولي بسبب وباء كوفيد-19.ويتيح المؤتمر فرصة الحوار بين صناع القرار من قوات الأمن والشرطة من القارات الخمسة لمناقشة النزاعات المسلحة والمخاطر التي يواجهها المدنيون وكيفية التخفيف منها، كما يتضمن المؤتمر عروضًا ومحاضرات وفعاليات ضمن المناقشات العامة.// انتهى //17:28ت م0164