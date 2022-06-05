المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واستُنظم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، معرضاً مصاحباً للمؤتمر الوطني الثامن للجودة، الذي تنطلق أعماله غداً ويستمر ليومين، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت شعار "جودة مستدامة...لوطن طموح"، وبمشاركة أكثر من 70 متحدثاً محلياً ودولياً.ويشارك في المعرض أكثر من 30 جهة من مختلف القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، فيما يشتمل على ركن مخصص لتقديم الاستشارات في مجال الجودة للمهتمين من زوار المعرض والمشاركين في المؤتمر، وذلك من خلال نخبة من الخبراء.ويعد المعرض المصاحب للمؤتمر منصة لتعزيز آليات التعاون المشترك بين مختلف القطاعات، حيث يستهدف تحفيز التفاعل المباشر بين المختصين، والمسؤولين، وأصحاب الشركات، لعرض الأفكار، وتبادل الرؤى والخبرات والتجارب، وعقد المشاريع المشتركة على مستوى الجودة وتطبيقاتها.يُذكر أن المؤتمر يستهدف تعزيز دور تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي في تحسين أداء الأعمال وقيادة التغيير والتحول، وإبراز دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية للمنتجات والخدمات.// انتهى //18:08ت م0165