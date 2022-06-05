الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسوقع المركز السعودي للاعتماد مذكرة تفاهم مشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهتين في مجالات التدريب والتطوير والجودة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية التي يمتلكها الطرفان.وجرى التوقيع في مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث مثل الاعتماد السعودي المدير التنفيذي للمركز الدكتور عادل بن عبدالرحمن القعيّد، فيما مثل المؤسسة نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل بن حمد الزنيدي.وأعرب المدير التنفيذي للاعتماد السعودي عن حرص المركز السعودي للاعتماد على مد جسور التعاون والتكامل مع جميع الجهات ذات العلاقة لدعم أعمال المركز وتمكينه من تأدية مهامه وتحقيق رسالته الوطنية بكفاءة ومهنية عاليتين.الجدير بالذكر أن تعاون الاعتماد السعودي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يأتي من حرص الجهتين على رفع الوعي بأهمية الاعتماد ورفع مستوى الجودة، وتحقيق رسالة المركز الوطنية الهادفة لرفع مستوى جهات تقويم المطابقة في المملكة، بما يحقق حماية المستهلك وينمي الاقتصاد الوطني.// انتهى //18:09ت م0166