جدة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساستقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة طلائع ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية بنجلاديش اليوم، وأُنهِيَت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.وأكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام بدعم منصاتها بالأجهزة التقنية الحديثة وبالكوادر البشرية المؤهلة لإنهاء إجراءات دخولهم، راجيةً لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.// انتهى //18:17ت م0167