صبيا 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساختتمت فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بالتعاون مع محافظة صبيا والجمعية التعاونية للتسويق الزراعي وبلدية المحافظة.وحظي المهرجان بإقبال من أهالي جازان وزوار المنطقة، الذين تعرفوا خلاله على أصناف المانجو والفواكه الاستوائية التي عرضها 45 مزارعاً في أجنحتهم ، فضلاً عن التعريف بأهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر جازان بزراعتها والتي يزيد عددها عن 60 صنفا إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية الأخرى التي تشتهر المنطقة بزراعتها، والبن البلدي الذي يمتاز بمذاقة وجودته العالية ، إلى جانب الأركان الأخرى المتخصصة والفعاليات الثقافية والبرامج المتنوعة.// انتهى //18:28ت م0168