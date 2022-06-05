الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض قصتين جديدتين للأطفال، الأولى بعنوان "رحلة لُولا الأولى", والثانية بعنوان "أبي..عندي سؤال".وتقدم القصة الأولى التجربة الأولية دائمًا، حيث يتخللها كثير من الأحداث والمفاجآت والمشاعر، فتبقى ذكرى لا تنسى، وهذا ما تنقله القصة في كتاب يقدم للطفل أحداثًا مثيرة لرحلة طيران النحلة الصغيرة (لُولا)، التي تتضمن رسالة خفية للطفل، تحاكِي مشاعره تجاه أي تجربة جديدة.أما القصة الثانية فتتحدث عن (طلال) الذي يتعب من حمل أخف الأثقال، ويتلطخ وجهه أحيانًا بالأوحال، فهل يكون طلال رغم ذلك كله بطل الأبطال؟ هكذا بأسلوب فني نثري بسيط يناسب هذه المرحلة الطفولية، الذي يهتم بإيصال المضمون.وتهدف القصة لمساعدة الأطفال من عمرِ الخامسة بأن يتعايشوا مع مخاوفهِم اليومية دون أن يؤثر ذلك على احترامِهم لذواتهم، وتضرب مثلًا جميلًا عن علاقة حميمة تملؤها الثقة بين الابنِ وأبيه.ويهدف برنامج النشر بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة -ضمن أهدافه المتعددة- إلى نشر كتب الأطفال، وإثراء مكتبة الطفل العربي، ودعم مؤلفي الأطفال ورساميهم، وتشجيعهم بالمملكة والعالم العربي، ونقل التجارب العالمية الناجحة إلى العالم العربي من خلال ترجمتها بإشراف لجنة متخصصة في أدب الطفل وثقافته.// انتهى //18:33ت م0170