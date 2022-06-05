إسلام آباد 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأعربت باكستان عن تعازيها لحكومة وشعب بنجلادش في ضحايا حادث الحريق الذي شب في منشأة للحاويات وخلَّف عشرات القتلى ومئات الجرحى.وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن حكومة وشعب باكستان يشعرون بحزن عميق إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن الحاث، مقدمةً في الوقت نفسه التعازي لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //18:37ت م0171