المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسيرعى معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي غداً فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، ويستمر ليومين تحت شعار "جودة مستدامة.. لوطن طموح".وتتناول ورش العمل المصاحبة عدة محاور ضمن 16 جلسة حوارية، يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً، تتمحور نقاشاتهم حول أربعة مسارات ثرية ومبتكرة، هي: الإلهام، والتمكين، والاستشراف، والريادة.وتتضمن جلسات مسار الإلهام عدة عناوين منها (الجودة في الأزمات، والنقل، والخدمات)، حيث يُستعرض خلالها التجارب المتميزة المحلية والدولية في الصحة، والتعليم، والتجارة، وقصص نجاح المملكة في إدارة أزمة كورونا.كما تناقش جلسات مسار التمكين (دور المواصفات والاعتماد والتقنية في الجودة، جوائز الجودة) المنهجيات والأدوات الممكنة من تحقيق الجودة في المنتجات والخدمات).وتسلط جلسات مسار الاستشراف (الجودة في إطار التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، الجودة والابتكار) الضوء على مستقبل الجودة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وأخيراً تعرض جلسات مسار الريادة نجاحات رواد الأعمال المهمّين، أصحاب الشركات الصغيرة والناشئة.وسيشهد المؤتمر مناقشة 5 محاور رئيسة، منها تحقيق الجودة في رؤية المملكة 2030، ونشر مفاهيم ومنهجيات وأدوات الجودة، مثل تطبيقات الجودة في إدارة التغيير والتحول، كما يستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلية والدولية في الجودة والتميز المؤسسي، وكذلك الجودة في ريادة الأعمال والقطاع الثالث، فضلاً عن مناقشة التحديات في رحلة الجودة والتميز المؤسسي والتوجهات المستقبلية في الجودة.ويتبنى المؤتمر ستة أهداف رئيسة، تسلط الضوء على أهمية الجودة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي في تحسين أداء الأعمال، وقيادة التغيير والتحول في مختلف القطاعات، إضافةً إلى إبراز دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية المحلية والدولية للمنتجات والخدمات، والاستفادة من أفضل الممارسات المحلية والدولية، وكذلك تعزيز ثقافة الجودة لدى الفرد والمجتمع، حيث تحل المملكة المتحدة -الدولة العريقة في مجال الجودة- ضيف شرف في المؤتمر الوطني الثامن للجودة.// انتهى //19:11ت م0173