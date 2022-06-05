جدة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022م واسأبرزت منطقة "نادي جدة لليخوت" التجارب الفريدة والملهمة لنجاح الشباب السعودي، وقدراتهم في المغامرات، والقدرات والمهارات التي يتميزون فيها.وسرد الغواص السعودي الشاب "ريان شلظوم" الذي يعمل مدرباً للسباحة والغوص، مغامراته في قاع البحر, وتجربته في تصوير عالم البحار من الشعب المرجانية والأنواع النادرة من الأسماك، مضيفاً أن موسم جدة مكَّن المواهب السعودية من اكتشاف أنفسهم. ويعد نادي اليخوت من المواقع الجميلة والمفضلة لممارسة الهواية, ونقطة جذب أيضاً للزوار والسياح, تتميز بوجود أغلب الألعاب البحرية والترفيه والرحلات البحرية، إضافة إلى تجربة الغوص وتصوير النوادر البحرية.ويرى ريان أن وجود مراكز غوص في نادي اليخوت يساعد على نشر هذه الرياضة الحركية, وتوعية الزوار بتجربة عالم جديد بين المتعة والفرح، موضحاً أن الموسم فتح فرصاً كبيرة في دعم جميع أنواع الرياضات, وهو الأمر الذي ينعكس عليه بصفته مدرباً وغواصاً في الوقت ذاته من الناحية الرياضية والمادية، وخلق فرص وظيفية، والعمل على تطويرها.ويؤدي ريان مجموعة من الأدوار والمهام في نادي اليخوت، من بينها: استقبال وترحيب بالزوار الذين يرغبون بخوض تجربة الغوص، ثم يدعوهم لحضور الجلسة الأكاديمية عن الشروحات والقواعد؛ للتعرف على أسس الغوص، والتعريف بثقافة التأثير تحت ضغط الماء، وتعلم جميع الإشارات الحسية تحت الماء, وشرح البيئة البحرية وما سيشاهدونه أثناء هذه التجربة.//إنتهى//19:12ت م0174