الطائف 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأطلقت إدارة تعليم محافظة الطائف الاختبارات الوطنية "نافس"، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المحافظة.وتستهدف مواد الرياضيات والقراءة والعلوم للمراحل الثالث المتوسط والسادس الابتدائي والثالث الابتدائي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، وبرنامج تنمية القدرات البشرية .ويبلغ عدد المدارس المستهدفة بالاختبار 872 مدرسة للبنين والبنات منها 258 مدرسة ابتدائية للبنين ،و 249 مدرسة ابتدائية للبنات، و 190 مدرسة متوسطة بنين و 175 مدرسة متوسطة بنات .// انتهى //19:14ت م0175