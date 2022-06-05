الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي , بمقر التحالف في الرياض اليوم , ،نائبة الأمين العام لشؤون التطوير بوزارة الدفاع بماليزيا الدكتورة شهرزات بنت حاج أحمد والوفد المرافق لها،واستمعت الدكتورة شهرزات إلى شرح عن جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب ودوره في محاربة الفكر المتطرف وتنسيق كل الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية من خلال المبادرات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكرية، بالإضافة إلى جهوده في مجال تنسيق أعمال الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها. كما اطلع الوفد على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم عليها التحالف في هذا الشأن.كما أشادت النائبة بمبادرة المملكة بإنشاء هذا التحالف الإسلامي ليكون مع غيره من المنظمات حصناً حصيناً ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة في العالم أجمع، مشيرةً إلى أن الجهود التي يبذلها التحالف الإسلامي في هذا الشأن بما يتعلق بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة.من جانبه, أكد اللواء المغيدي أن ماليزيا هي من ضمن الدول المنضمة إلى التحالف منذ إنشائه، وهي تلعب دوراً محورياً في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف في العالم, خصوصاً في منطقة جنوب شرق آسيا، ومبدئها النابذ للعنف والتطرف، وعضويتها في العديد من المنظمات والمراكز المعنية بمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.// انتهى //19:34ت م0179