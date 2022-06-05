القاهرة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسدعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، فضلاً عن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من جرائم في حق الشعب الفلسطيني.وطالب البرلمان العربي - في بيانٍ أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الـ 55 لنكسة فلسطين - المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإنهاء الصراع "العربي الإسرائيلي"، والتمسّك بخيار "حل الدولتين"، وصولاً إلى استعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير، وحق إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها مدينة القدس.وأوضح أن ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتدنيس المُقدسات تحت حماية جيش الاحتلال، وتصاعد وتيرة الاستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين.// انتهى //19:38ت م0180