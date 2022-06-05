الخرطوم 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسالتقت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا بمكتبها في القصر الجمهوري اليوم بالسفير الإسباني لدى السودان إيسدرو غوانزاليس أفونسو.وأكد السفير الإسباني في تصريح صحفي عقب اللقاء دعم بلاده لعملية الحوار السوداني، الذي تسيره الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، للتوصل إلى توافق بين الأطراف السودانية لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، والعودة للمسار الديمقراطي.وأضاف أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين الخرطوم ومدريد في عدد من القضايا المشتركة، من بينها حماية البيئة، حيث يصادف اليوم ” 5يونيو” اليوم العالمي للبيئة للتذكير بأهمية العناية بها.// انتهى //19:53ت م0181