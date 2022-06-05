عرعر 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسرأَس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة اليوم, اجتماع القطاعات الحكومية المرتبطة بأعمال موسم الحج 1443هـ في قاعة الاجتماعات بمركز جديدة عرعر.وشُوهِد خلال الاجتماع الفيديو الافتراضي المحاكي للواقع عن تجربة الحاج في منفذ جديدة عرعر في جميع المراحل.كما ناقش الاجتماع مراجعة الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر، إضافة إلى استعرض التجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، فيما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وقال سموه " إن خدمة الحجاج ضيوف الرحمن شرف عظيم ومسؤولية كبيرة للجميع في المملكة، إذ تشرفت هذه البلاد -ولله الحمد- بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، منذ تأسيس المملكة حتى هذا العهد الزاهر، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين حفظهما الله" ، معبرًا عن سعادته بما وقف عليه من تجهيزات واستعدادات لجميع القطاعات الحكومية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر سواعد وطنية من خلال تسخير الإمكانات اللازمة كافة، سواء البشرية منها أو المادية أو التقنية، بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة، في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والسلامة.// انتهى //19:55ت م0182