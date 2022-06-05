القاهرة 6 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 5 يونيو 2022 م واسالتقى وزيرُ الخارجيةِ المصري سامح شكري في القاهرة اليوم بوفدٍ من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي.وبحثَ الجانبانِ - خلال اللقاء- علاقاتِ التعاون بين مصر والبنك الدولي،وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما استعرضَ الوزيرُ شكري استعداداتِ مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّرِ المناخ "COP27" المزمع عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.//انتهى//20:47ت م0189