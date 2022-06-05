الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساستقبلَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمقر الأمانة اليوم، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللايف .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دول مجلس التعاون وأذربيجان وسبل تعزيزها،والوسائل الكفيلة لتنميتها وتطويرها في المجالات كافة؛لخدمة المصالح المشتركة على ضوء مذكرة التفاهم التي وُقِّعَت بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان عام 2013م.وأكد الدكتور الحجرف أهمية تعزيز العلاقات الخليجية – الأذربيجانية لخدمة المصالح المشتركة.// انتهى //20:49ت م0190