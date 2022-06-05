الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأكدَ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف عمقَ العلاقات الإستراتيجية التاريخية بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، مشيداً في الوقت نفسه بالدور المهم و المحوري لجمهورية مصر العربية في تعزيز الأمن و الاستقرار في المنطقة و الدفاع عن قضايا الأمة العربية.جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين العام لسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق، اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض.وخلال اللقاء تم مناقشة العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات؛في ضوء مذكره التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2022م،وأهمية تفعيل بنودها في جميع المجالات لخدمة المصالح المشتركة.كما جرى استعراض التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.وثَمَّنَ معالي الأمين العام جهودَ جمهورية مصر العربية في دعم الهدنة في اليمن،ودعم كل ما يحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء الصراع في اليمن.// انتهى //21:08ت م0192