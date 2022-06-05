الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسأُطلِقَت - اليوم- خِدْمَاتُ الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC، التي أسَّسَها كلٌّ من:علي بابا لخِدْمَاتِ الحوسبةِ السحابيةِ Alibaba Cloud،ومجموعة stc، وشركة eWTP Arabia Capital،والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI،والشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE.جاء ذلك في حفل أُقيمَ في الرياض بحضور عددٍ من أصحاب المعالي والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمواكبة الطلب المتنامي على الخِدْمَاتِ السحابيةِ في المملكة،حيث كُشِفَ في الحفل عن إطلاق مركزيْ البيانات الواقعَين في الرياض ضمن 16 مركزاً آخر، موزعةً في مناطق المملكةويَتَمَيَّزُ المركزان بتخزين البيانات داخل المملكة،وسيُوفران للعملاء في السعودية خياراً محلياً للاستفادة من الإمكانات السحابية العالمية الرائدة،مع توفُّرٍ عالٍ ومرونةٍ وأمانٍ واستدامةٍ، كما تقدِّمُ الشركةُ مجموعةً واسعةً من حلول الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة مثل؛الحوسبة المرنة والتخزين والشبكة لتلبية الطلب المتزايد من بعض القطاعات مثل؛البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية و"الإنترنت" وما إلى ذلك طوال رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم في المنطقة.وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمـد الوتيد: "يعكسُ استثمارُ stc مع علي بابا لخِدْمَاتِ الحوسبةِ السحابيةِ في الرياض، رؤيةَ المملكة 2030 التي أقرَّها خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأطلَقها قائدُ وممكِّنُ الرؤيةِ سموُّ سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والرؤية المستقبلية لمجموعة stc ودورها الكبير في دفع جهود التحول الرقمي في المملكة، والتزام stc بعقد شراكات قوية مع رواد كبرى شركات التقنية حول العالم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية والدولية إلى المملكة، وتوفير بيئة آمنة لرواد الأعمال،وتعزيز أمن المعلومات من خلال حماية البيانات داخلياً في المملكة",وأوضحَ الوتيدُ أنَّ مجموعةَ stc ، من خلال شراكتها مع إحدى أفضل مزودي خِدْمَاتِ وحلولِ الحوسبة السحابية في العالم، ستُقدِّمُ من خلال الشركة الجديدة مجموعةً واسعةً من خِدْمَاتِ وحلولِ الحوسبة السحابية، الخطوة التي من شأنها تمكين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية من رقمنة أعمالها،وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة،ورفع معايير العمل،ومن ثمَّ تعزيز الأعمال.من جهته،أكدَ رئيسُ مجلسِ إدارة الشركة السعودية للحوسبة السحابية SCCC فيصل الخميسي، أنَّ إطلاقَ شركة SCCC يُعَدُّ إنجازاً فريداً من نوعه،وخطوةً مهمةً في دعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في ظل سعيها الحثيث والجاد في أن تصبح مركزاً للبيانات يربط قارات العالم.وتماشياً مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية، ستُسهمُ الشركةُ الجديدةُ في توفير وظائف نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لرواد الأعمال في المنطقة، كما ستُسهمُ الشركةُ في تطوير البِنْيَةِ التحتيةِ الرقميةِ للمملكة وتهيئتها لتوفير أحدث خِدْمَاتِ وحلولِ التخزين الرقمي للبيانات،وضمان حمايتها وأمنها؛وهو ما سيُعزِّزُ من قدرة المملكة على توفير خِدْمَاتِ الحوسبة السحابية للشركات العالمية.// انتهى //21:18ت م0193