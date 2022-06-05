عجمان 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسُبل تطويرها في المجالات كافة.حضر الاستقبال سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورئيس مكتب حاكم إمارة عجمان حمد بن عبدالله بن غليطة الغفلي.// انتهى //21:25ت م0196