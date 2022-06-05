عمّان 6 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 5 يونيو 2022 م واسقالت الحكومةُ الأردنيةُ:إنَّها تابعت بقلق شديد ما جرى اليوم من اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى وأدائهم طقوساً تلموديةً في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الغاشم.وأوضحَ وزيرُ الأوقافِ الأردني الدكتور محمد الخلايلة أنَّ استمرارَ حالةِ الاستباحة وتدنيس المسجد الأقصى والانتهاكات غير المسبوقة والمرفوضة شرعاً وشريعة، لن تُقدِّمَ ولن تُؤخِّرَ في هوية المسجد.وأكدَ أنَّ ممارساتِ المستوطنين في المسجد الأقصى هي نتيجةٌ لما يقومُ به الاحتلال الغاشم من رعاية ودعم وتشجيع للتطرف اليهودي،ووَصَفَهُ بأنه انتقاصُ لحقِّ المسلمين في المسجد الأقصى.//انتهى//21:28ت م0197