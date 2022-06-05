باماكو 6 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 5 يونيو 2022 م واسدانَ رئيسُ البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، استهدافَ قوات حفظ السلام المصرية بمالي ، الذي أدى إلى مقتل ضابطي صف وإصابة جندي، وإصابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد.وأعربَ رئيسُ البرلمان العربي - في بيان له اليوم-عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة،وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ومكافحة الإرهاب، مؤكداً وقوف البرلمان العربي مع مصر.//انتهى//21:52ت م0199