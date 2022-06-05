الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واساُختتمت - أمس السبت- بطولةُ المملكة المفتوحة الثانية للكاراتيه للسيدات للعام 2022م، في منافسات الكاتا والقتال لجميع الفئات السنية، التي أقيمت بمحافظة جدة بمركز فنون آسيا يومي الجمعة والسبت 3 - 4 يونيو 2022م، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، وبمشاركة 14 مركزاً ونادياً وأكثرَ من 150 لاعبةً في جميع الفئات.وفي نهاية البطولة جرى توزيع الميداليات والكؤوس على اللاعبات والأندية والمراكز الحاصلين على المراكز الأولى، التي جاء في مقدمتها نادي باقدو الرياضي بجدة بـ 72 نقطةً، فيما حلْ مركزُ خطوات الأبطال بالرياض في المركز الثاني بـ 45 نقطةً، وحصل مركز اكسبريشنز بجدة على المركز الثالث بـ 17 نقطةً، وأكاديمية ريدزون أكاديمي بالرياض على المركز الرابع بـ 7 نقاط.وتأتي هذه البطولة في إطار إستراتيجية الاتحاد السعودي للكاراتيه، بما يتسق مع التوجهات المستقبلية لوزارة الرياضة، الرامية إلى رفع المستوى التنافسي لرياضة الكاراتيه، وزيادة مستوى الممارسة والرياضة المجتمعية للعبة الكاراتيه في المملكة، ونشر اللعبة،واستقطاب اللاعبات الموهوبات وتطويرهن؛لمواصلة تحقيق المزيد من الميداليات محلياً وخارجياً.// انتهى //21:52ت م0200