الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واستواصلُ منظومةُ النقل والخدمات اللوجستية جهودَها في الحفاظ على البيئة وفقاً لعدد من الإجراءات التي تمت؛ بالإضافة إلى تنفيذ مستهدفات الإسترتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بحوالي 25%؛ وذلك من خلال تَبَنِّي تقنيات النقل الحديث؛ وتعزيز استخدام وسائل النقل العام؛إذْ تستهدفُ الإستراتيجيةُ الوطنيةُ للنقل والخدمات اللوجستية زيادةَ نسبة النقل العام بحوالي 15%،وهو الأمر الذي سيقلل من نسبة استخدام المركبات والازدحام؛ وهي من أهم الأعوامل التي تضرُّ بالبيئة.ومن أبرز الممارسات التي طبقتها الوزارة في مشاريعها لحماية البيئة هي التحكم بالغبار المتطاير، ومنع التلوث البصري،وإعادة تدوير المواد الإسفلتية، إلى جانب تخفيض الضجيج، وتسهم هذه الجهود في الحفاظ على البيئة،وتعزيز جودة الحياة،وخفض نسب التلوث،وتطوير جودةالطرق والارتقاء بها، ورفع مستويات السلامة المرورية، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محوراً رئيساً ومهماً في برامج رؤية 2030.// انتهى //21:57ت م0201