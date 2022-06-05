سياسي / باكستانُ تدينُ بشدة تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام
الأحد 1443/11/6 هـ الموافق 2022/06/05 م واس
إسلام آباد 6 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 5 يونيو 2022 م واس
دانت باكستانُ بشدة التصريحاتِ الصادرةَ عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وأوضَحَتْ وزارةُ الخارجيةِ الباكستانيةِ - في بيان اليوم- أنَّ مثلَ هذه التصريحات غير المقبولة على الإطلاق لم تؤذِ فقط مشاعرَ الشعبِ الباكستاني بشدة، ولكن مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.
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22:10ت م
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