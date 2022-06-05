إسلام آباد 6 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 5 يونيو 2022 م واسدانت باكستانُ بشدة التصريحاتِ الصادرةَ عن المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جانات الهندي، المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام.وأوضَحَتْ وزارةُ الخارجيةِ الباكستانيةِ - في بيان اليوم- أنَّ مثلَ هذه التصريحات غير المقبولة على الإطلاق لم تؤذِ فقط مشاعرَ الشعبِ الباكستاني بشدة، ولكن مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.//انتهى//22:10ت م0202