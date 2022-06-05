الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسيخوضُ المنتخبُ السعودي تحت 23 عامًا غدًا مباراته ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.ويلاقي الأخضر منتخب اليابان في تمام الرابعة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب نادي باختاكور في العاصمة الأوزبكية طشقند.على الصعيد الميداني، أجرى، لاعبو المنتخب اليوم حصتهم التدريبية على ملعب كيباري في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مرانًا تكتيكيًا، أعقبه العمل على الكرات الثابتة.يُذكر أن الأخضر يتصدّر مجموعته برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي يأتي ثانيًا، في حين جاء منتخب الإمارات ثالثًا، ويتذيل منتخب طاجيكستان المجموعة.// انتهى //22:14ت م0203