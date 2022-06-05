الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسانطلقت - اليوم- المرحلةُ الثالثةُ والأخيرةُ من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (AB) الخاصة باللاعبين الدوليين المعتزلين، التي أقيمت تحت إشراف قسم التعليم في اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وتستمر حتى 14 يونيو الجاري.وكانت المرحلة الأولى من الدورة أقيمت في المدة من 4-15 ديسمبر الماضي، فيما أقيمت المرحلة الثانية في المدة من 5-14 أبريل الماضي.يذكر أن الدورة تعد دورة مكثفة تستهدف تنفيذ محتوى المنهج السعودي الحديث على ثلاث مراحل.// انتهى //22:24ت م0205