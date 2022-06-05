الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسخسرَ المنتخبُ السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الكولومبي بهدف دون مقابل ، خلال مواجهتهما اليوم في مباراة دولية ودية على ملعب نويفا لا كوندومينا بمدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن استعدادات الأخضر لمنافسات كأس العالم في قطر 2022.وتَقَدَّمَ المنتخبُ الكولومبي، سريعًا، على حساب الأخضر بهدف في الدقيقة 10، عن طريق رافاييل سانتوس، قبل أن يحاولَ المنتخبُ السعودي العودة للمباراة فيما تبقى من الشوط الأول الذي تحسَّن فيه نسبياً عن بدايته المباراة، وصار أفضل في شوط المباراة الثاني بعد جملة من التغييرات إلا أنه لم يتمكن من معادلة النتيجة.ويُنتظرُ أن يخوضَ المنتخبُ السعودي وديتَه الثانية في التاسع من يونيو الجاري،إذْ يختتمُ بها معسكرَه في إسبانيا، الذي يأتي كمرحلة إعدادية أولى لبطولة العالم.// انتهى //23:03ت م0207