الرياض 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسيلتقي المنتخبُ السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا، بنظيره المنتخب الكويتي، في ثاني مبارياتهما على صالة نادي النصر الكويتي، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة - رجال المقامة في الكويت.وأدى أخضر الصالات حصتَه التدريبيةَ في صالة اللياقة والحديد، وأجرى تمارينَ استشفائيةً لجميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة فلسطين السابقة، ثم قام المدير الفني للمنتخب أندرو بلازا، باستعراض بعض الحالات التي حدثت في المباراة ومناقشتها ومعالجتها وتفاديها في المباريات القادمة.يذكر بأن أخضر الصالات، يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد نهاية منافسات الجولة الأولى للبطولة.// انتهى //23:22ت م0210