تبوك 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم، معرضاً بعنوان "الزراعة العضوية" ، وسط حضور عدد من المهتمين بهذا النوع من الزراعة.وضم المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام عدداً من الأركان التي تعرف بالزراعة العضوية، وأهميتها وآلية التحول، ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالتحول للزراعة العضوية ، إضافة إلى خطورة استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية وأثرها على التربة ، إضافة إلى التعريف بطرق مكافحة الآفات الزراعية دون استخدام المبيدات الكيميائية.وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة بأن أهم فوائد الزراعة العضوية للمجتمع التقليل من تلوث التربة والماء وتعزيز التنوع الأحيائي ، والإسهام في ضمان تقليل المخاطر الصحية للمنتجين والمستهلكين .وأفاد الفرع بأن المستهلك يحصل على فوائد جمة بضمانه الحصول على غذاء خالٍ من متبقيات المبيدات والأسمدة الكيمائية ، والمنتجات المعدلة وراثيًا وتوفير منتجات موثقّة وآمنة وصحية بجودة عالية.// انتهى //23:22ت م0211