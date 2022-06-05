جدة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسحضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة اليوم, حفل قنصلية جمهورية إيطاليا بجدة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بفندق حياة بارك.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة روبرتو كانتوني والقنصل العام الإيطالي بجدة الدكتور ليوناردو كوستا وعددٌ من منسوبي القنصلية.حضر الحفل مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي, وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.// انتهى //23:42ت م0213