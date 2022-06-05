ظهران الجنوب 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسدشّن محافظ سراة عبيدة مسفر الوادعي اليوم، ملتقى المانجو الثاني، في حديقة البلدية وسط مركز الفرشة.وأوضح الوادعي أن نجاح مهرجان المانجو الأول العام الماضي شجعهم على تنظيم الملتقى الثاني، مشيراً إلى أن المحافظة نجحت في تسويق السياحة الزراعية، بدعم كبير من سمو أمير منطقة عسير، الذي يولي السياحة في المنطقة جل اهتمامه.وبين مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس سعد القحطاني أن الملتقى الثاني يشجع زراعة المانجو، وزيادة التعريف بها، كونه مشروعاً سياحياً واقتصادياً واجتماعياً، ومورداً مستديماً لأصحاب المزارع المتخصصة في زراعة المانجو، مشيراً إلى أن الملتقى سيواصل فعالياته لمدة ثلاثة أيام، يعرض خلالها 30 مزارعاً منتجاتهم التي تزيد عن 2000 سلة من 5000 شجرة مانجو.// انتهى //23:44ت م0215