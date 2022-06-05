المدينة المنورة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسانطلقت اليوم ورشة العمل التدريبية حول المكافحة المتكاملة للآفات الحشرية لنخيل التمور باستخدام التقنيات الحديثة والقديمة، التي يستضيفها ويشرف عليها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة خلال الفترة من 5 - 9 يونيو الجاري، بمشاركة الخبراء البارزين في مجال سوسة النخيل الحمراء، وأبحاث وإدارة حفارات النخيل.وتهدف الورشة إلى التعريف بخيارات المكافحة المتكاملة الحالية لإدارة سوسة النخيل الحمراء والحفارات الأخرى في نخيل التمر ، وطرق السيطرة الناجحة على سوسة النخيل الحمراء في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأماكن أخرى ، وتوعية الباحثين والمعنيين في مجال مكافحة الآفات من دول منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بآخر التطورات في مجال مكافحة هذه الحفارات.// انتهى //23:54ت م0216