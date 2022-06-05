جدة 06 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 05 يونيو 2022 م واسبرعاية معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقد سلسلة ورش العمل التي بدأتها في 17 مايو 2022 م لمناقشة استراتيجية الوزارة لتجربة العميل ومركز التميز، وعقدت ورشتها الرابعة في محافظة جدة، بحضور المشرف العام التنفيذي لوكالة تجربة العميل والتواصل المؤسسي عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان، وبمشاركة من قيادات ومنسوبي الفروع التابعة للوزارة في منطقة مكة المكرمة.وناقشت الورشة عددًا من المحاور من أبرزها أهمية تجربة العميل، وأهداف الوزارة، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، وتمكين التحول لتجربة العميل وماذا يعني التمركز حول العميل.وتأتي الورشة في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق تجربة عميل مميزة لعملائها من خلال تطوير خدماتها والتمركز حول العميل وقياس نسبة رضا المستفيدين من خدماتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب وما نصت عليه رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:59ت م0217