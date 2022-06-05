جدة 07 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 06 يونيو 2022 م واسأشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة المبعوث الخاصّ لبلاده لدى منظمة التعاون الإسلامي تشان وابينغ، بالجهود الفكرية والعلمية المتميزة التي يقوم بها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش من أجل عالم آمن ومستقرّ.وأكد سفير الصين خلال زيارته لمقر الأمانة العامة للمجمع، أمس، سعي بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي، والأجهزة التابعة لها، وخاصّة مجمع الفقه الإسلامي الدولي؛ الذي يعد المرجعية الفقهية العليا للدول الأعضاء بالمنظمة، وللمجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، مبدياً التطلع إلى ترسيخ التعاون والتنسيق مع المجمع من أجل خدمة الأهداف الإنسانية النبيلة التي تدعو إلى التعاون والتواصل والتكامل والتعايش والتعارف بين الشعوب، وذلك من خلال تنظيم بعض الفعاليات العلمية الهادفة داخل الصين وخارجها.من جانبه عد معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفى سانو، زيارة سفير الصين للمجمع تعبيرا واضحاً عن الرغبة في تعزيز التعاون والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل التي تخص المجتمعات المسلمة في الصين، مؤكداً استعداد المجمع للتعاون مع السلطات الصينية من أجل تعزيز منهج الوسطية والاعتدال والتسامح لدى المجتمعات المسلمة القاطنة هناك.// انتهى //00:28ت م0001